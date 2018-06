Santa Clara aguarda ainda reforços para regresso à I Liga de futebol

O Santa Clara fez este sábado o primeiro treino na preparação da I Liga de futebol 2018/2019, com o treinador João Henriques ainda à espera de reforços, em particular jogadores com experiência no escalão mais alto do futebol português.

Até hoje foram sido confirmados quatro reforços para o clube açoriano: os médios Sountoura e Bruno Lamas e os defesas Mamadu Candé e João Lucas.

Os portugueses Bruno Lamas e João Lucas reencontram no Santa Clara o antigo treinador do Leixões João Henriques, que este ano sucede a Carlos Pinto na liderança do clube açoriano.

Na pré-época, o clube presidido por Rui Cordeiro anunciou a renovação de contrato com oito jogadores do plantel para a época 2018/2019, os guarda-redes Marco Pereira e Rodolfo Cardoso, os defesas João Pedro e Accioly, o médio Kaio e os avançados Rúben Saldanha, Clemente e Pineda.

Da época passada transitam ainda 11 jogadores que já tinham contrato assinado com o clube açoriano por mais um ano, nomeadamente o guarda-redes Serginho, o defesa Ítalo, os médios Pacheco, Diogo Santos e Minhoca e os avançados Fernando Andrade, Rafael Batatinha, Thiago Santana, Osama Rashid, Berny Burke e Guilherme Schettine.

A equipa do Santa Clara segue para um estágio no continente depois de 10 de julho, tendo o primeiro jogo particular agendado para dia 14, com o Sporting da Covilhã.

Plantel provisório do Santa Clara para 2018/19:

- Guarda-redes: Serginho, Marco Pereira, Rodolfo Cardoso

- Defesas: João Pedro, Accioly, Ítalo, Mamadu Canté (ex-Omonia), João Lucas (ex-Leixões)

- Médios: Pacheco, Kaio, Diogo Santos, Minhoca, Bruno Lamas (ex-Leixões), Sountoura (ex-Anagennisi Karditsas)

- Avançados: Fernando Andrade, Batatinha, Thiago Santana, Osama Rashid, Berny Burke, Guilherme Schettine

Treinador: João Henriques.