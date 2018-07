Santa Clara afastado da Allianz Cup nas grandes penalidades

O Santa Clara perdeu esta tarde na Vila das Aves em partida da 2.ª Fase da Allianz Cup, vulgo Taça da Liga, ao ser derrotado pelo Desportivo das Aves no desempate por pontapés de grandes penalidades

No final do tempo regulamentar registou-se uma igualdade 2-2 no marcador, tendo o Santa Clara estado a vencer por 0-2 ao intervalo, golos de Felipe (na própria baliza) e Thiago Santana aos 9 e 27 minutos, respetivamente.



Na segunda parte o conjunto avence reagiu, pressionou e chegou ao empate 2-2 com golos de Nildo Petrolina (64') e Braga (84').



No desempate por grandes penalidades, o Aves foi mais eficaz e venceu por 8-7, seguindo para a próxima fase da prova, onde já se encontram FC Porto, Benfica, Sporting, Braga e Setúbal.