Santa Clara abre 20.ª jornada a 2 de fevereiro

A partida entre as equipas do Vilaverdense e do Santa Clara, agendada para as 17h45 do dia 2 de fevereiro (sexta-feira), vai dar o pontapé de saída na 20.ª jornada da II Liga, anunciou a Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP).



De acordo com os horários divulgados pela LPFP para as jornadas 20, 21 e 22 da II Liga, os ‘encarnados’ de Ponta Delgada vão, posteriormente, encerrar a ronda 21, quando no dia 12 de fevereiro (segunda-feira) jogarem em Ponta Delgada com o Feirense.



Programa 20.ª jornada

Sexta-feira (2 fevereiro)

Vilaverdense – Santa Clara, 17h45;

Mafra – Belenenses, 19h45.

Sábado (3 fevereiro)

U. Leiria – FC Porto B, 10h00;

Torreense – AVS, 13h00;

Penafiel – Oliveirense, 14h30.

Domingo (4 fevereiro)

Leixões – Nacional, 10h00;

Marítimo – Benfica B, 13h00;

Feirense – Ac. Viseu, 14h30.

Segunda-feira (5 fevereiro)

Tondela – P. Ferreira, 17h00.



Programa 21.ª jornada

Sexta-feira (9 fevereiro)

Oliveirense – Torreense, 17h00.

Sábado (10 fevereiro)

Ac. Viseu – Penafiel, 10h00;

Nacional – Vilaverdense, 13h00;

Benfica B – Leixões, 14h30.

Domingo (11 fevereiro)

AVS – U. Leiria, 10h00;

P. Ferreira – Marítimo, 13h00;

FC Porto – Mafra, 14h30;

Belenenses – Tondela, 14h30.

Segunda-feira (12 fevereiro)

Santa Clara – Feirense, 17h00.



Programa 22.ª jornada

Sexta-feira (16 fevereiro)

Leixões – P. Ferreira, 17h00.

Sábado (17 fevereiro)

Mafra – Tondela, 10h00;

Torreense – Benfica B, 13h00;

Marítimo – FC Porto B, 14h30;

U. Leiria – Belenenses, 17h00.

Domingo (18 fevereiro)

Ac. Viseu – Oliveirense, 10h00;

Penafiel – Santa Clara, 13h00;

Feirense – Nacional, 14h30.

Segunda-feira (19 fevereiro)

Vilaverdense – AVS, 17h00.