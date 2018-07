"Santa Casa pede inquérito para apurar alegados maus-tratos" é a manchete do Açoriano Oriental

"Santa Clara deixa fugir a Taça da Liga na Vila das Aves", é o título da manchete fotográfica. "Açoriano conquista medalha em Olimpíadas no Irão", "Centro de geotermia vai nascer na Ribeira Grande", "Pescadores indignados com fecho da quota do patudo" e "Polícias juntas para travar rota do tráfico de Lisboa para Ponta Delgada" são os restantes títulos de capa do Açoriano Oriental.