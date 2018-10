Sainz, Peterhansel e Despres vão correr o Dakar pela Mini em 2019

As mais lidas

A edição 2019 do Dakar realiza-se de 06 a 17 de janeiro.

Carlos Sainz, de 56 anos, é bicampeão do mundo de ralis (1990 e 1992) e venceu o Dakar em duas ocasiões, em 2010 e 2018, enquanto Peterhansel, de 53, é conhecido como ‘Mr. Dakar’, pois ganhou 13 vezes a prova, seis nas motas e sete nos automóveis, enquanto Despres, de 44, triunfou em cinco ocasiões, todas nas motas.

A equipa da Mini X-Raid venceu o Dakar em quatro ocasiões, duas por intermédio de Peterhansel, em 2012 e 2013, outra pelo espanhol Nani Roma, em 2014, e a última pelo piloto Nassel Al-Attiyah, do Qatar, em 2015.

O espanhol Carlos Sainz e os franceses Stéphane Peterhansel e Cyril Despres vão participar ao serviço da Mini na edição 2019 do Dakar, ao volante de um buggy Mini X-Raid, anunciou a equipa em comunicado.

