Saída do Reino Unido da UE preocupa empresários e agricultores

Depois de, em dezembro do ano passado, ter sido aprovado um documento de entendimento sobre os termos da saída, em março foram aprovadas as linhas para um período de transição que vai prolongar-se até ao final de 2020.

O Reino Unido vai deixar a União Europeia em 29 de março de 2019, dois anos após o lançamento oficial do processo de saída, e quase três anos após o referendo de 23 de junho de 2016 que viu 52% dos britânicos votarem a favor do ‘Brexit’.

Eduardo Oliveira e Sousa considerou, assim, que esta “é uma situação muito mais complicada do que está a ser transmitido à generalidade da população e [que] é necessário que haja uma consciencialização”.

“São ainda poucas as informações que nos chegam, principalmente sobre a gravidade que significa a concretização” do processo, apontou, questionando “o que acontece aos contratos e às exportações dos produtos agrícolas que são exportados”.

Também em declarações aos jornalistas o presidente da CAP, Eduardo Oliveira e Sousa, disse estar “preocupado com a questão do ‘Brexit’”.

Falando aos jornalistas em Lisboa no final da reunião de Concertação Social, o presidente da CIP, António Saraiva, apontou que o ‘Brexit’ “representa uma quebra das exportações para aquele mercado entre 15% a 26%”, segundo um estudo feito por esta estrutura.

A Confederação Empresarial de Portugal (CIP) e a Confederação dos Agricultores de Portugal (CAP) mostraram-se preocupadas com a implicação para os negócios da saída do Reino Unido da União Europeia, o chamado ‘Brexit’, nomeadamente nas exportações.

