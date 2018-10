Sacavenense bate o pé e afasta o Varzim da Taça de Portugal

O clube de Sacavém, sétimo classificado da Série D do terceiro escalão, inverteu a lei do mais forte com uma entrada muito forte. Galvanizados por centenas de adeptos e pela motivação de ‘tombar um gigante’ do escalão superior, os anfitriões adiantaram-se aos oito minutos, por Joel Neves, a concluir na área ‘poveira’ uma grande jogada.

O golo na primeira ocasião reforçou a confiança do Sacavenense perante um Varzim alheado do jogo. Como consequência, a formação de Nuno Capucho acabou por ser castigada com o segundo golo, aos 18, da autoria de Iaquinta, num grande trabalho individual.

Nuno Capucho fez de imediato dupla substituição na esperança de mudar o rumo do desafio. Baca e Rusta saltaram do banco entraram e tiveram o mérito de dar, finalmente, a iniciativa de jogo ao Varzim, mas o resultado não se alterou até ao intervalo.

No segundo tempo, os ‘poveiros’ intensificaram a pressão, ainda que sem grande clarividência, enquanto o Sacavenense não deixou de espreitar o terceiro tento em transições rápidas. O melhor que os forasteiros conseguiram foi reduzir para 2-1, por Haman, num cabeceamento colocado aos 71 minutos

Nos derradeiros minutos ainda esteve à vista o empate, com duas bolas nos postes da baliza anfitriã por parte do Varzim, mas a felicidade protegeu então o Sacavenense, que segue para a terceira ronda da Taça.

Jogo no Estádio do Sport Grupo Sacavenense.

Sacavenense – Varzim, 2-1.

Ao intervalo: 2-0.

Marcador:

1-0, Joel Neves, 08 minutos.

2-0, Iaquinta, 18.

2-1, Haman, 71.

Equipas:

- Sacavenense: Cardoso, Pinéu, Fernando, Duque, Pires, Saavedra, Xavi, Diogo Martins (Elvis, 65), Mota (Baltazar, 88), Joel Neves e Iaquinta (Ivo Braz, 72).

(Suplentes: Ruben, Tomás, Elvis, Bonilla, Ivo Braz, Baltazar e Rui Martins).

Treinador: Bruno Dias.

- Varzim: Brueto, Mário Sérgio, Silvério, Sandro, Nelson Agra, Estrela, Nelsinho, Jonathan, Baba Sow (Baca, 20), Michali (Rusta, 20) e Júlio Alves (Haman, 46).

(Suplentes: Emanuel, Ruan, Stanley, Haman, Baca, Payne e Rusta).

Treinador: Nuno Capucho.

Árbitro: Pedro Vilaça (AF Viana do Castelo).

Ação disciplinar: cartão amarelo para Sandro (29) e Elvis (74).

Assistência: cerca de 700 espetadores.