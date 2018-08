As mais lidas

A temperatura máxima do ar mais alta foi de 46,8 graus e registou-se em Alvega, Abrantes.

Sábado foi o dia mais quente dos últimos 18 anos em Portugal continental, tendo registado um valor médio da temperatura média de 32,4 graus, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

