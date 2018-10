Ryanair mantém as rotas em Ponta Delgada e Terceira no verão de 2019

A Ryanair anunciou esta terça-feira o seu horário para o verão 2019 com 12 novas rotas, sendo que as de Ponta Delgada e Terceira mantêm-se.

De acordo com comunicado da companhia de baixo custo, as novas rotas são: Alicante, Berlim, Bordéus, Brive, Cagliari, Clermont, Edimburgo, Londres Southend, Marraquexe, Milão Bergamo, Sevilha e Veneza Treviso.





As 129 rotas operadas pela Ryanair em Lisboa, Porto, Faro, Ponta Delgada e Terceira irão transportar cerca de 11 milhões de passageiros por ano através destes cinco aeroportos portugueses.





Desta forma, a Ryanair vai manter as cinco rota em Ponta Delgada para Lisboa, duas vezes por dia; Frankfurt Hahn, Londres Stansted e Manchester, todos uma vez por semana e Porto com seis viagens.







Na Terceira a companhia manterá a rota Lisboa com quatro viagens por semana e Porto com duas, no verão de 2019.





Em Lisboa, haverá três novas rotas para: Bordéus (cinco vezes semana), Clermont (duas vezes por semana) e Edimburgo (duas vezes por semana). A Ryanair irá contar com mais frequências para Berlim, Bruxelas, Bolonha, Dublin e Manchester, num total 29 rotas.





A partir do Porto, a companhia aérea terá seis novas rotas, nomeadamente para Alicante, Brive, Cagliari, Marraquexe, Sevilha e Veneza Treviso, (duas vezes por semana todas as rotas). Igualmente terá a partir do Porto mais para Bruxelas, Dublin, Londres Stansted, Luxemburgo, Malta e Marselha.





No aeroporto de Faro, a Ryanair irá operar três novas rotas, para Berlim Milão Bergamo (ambas duas vezes por semana) e Londres Southend (cinco vezes por semana). Irá ter também mais frequências para Birmingham, Dublin, Leeds e Manchester.





Para celebrar as novas rotas, a Ryanair lançou uma promoção em Portugal com valores a partir de apenas 14,99 euros, para viagens até dezembro, disponível para reserva no website Ryanair.com, até à meia-noite de quinta-feira, dia 11 de outubro, acrescenta o comunicado de imprensa.