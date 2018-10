Ryanair chega a acordo com Sindicato dos Pilotos da Aviação Civil

As mais lidas

No seguimento de negociações em Madrid esta semana, a Ryanair espera também assinar brevemente acordos de reconhecimento com o sindicato de pilotos espanhol SEPLA, que abrirão caminho a uma rápida negociação de contratos coletivos de trabalho.

Esta semana, a Ryanair assinou também acordos com a BALPA, no Reino Unido, e a ANPAC, em Itália, que cobrirão todos os pilotos empregados pela Ryanair nestes dois países.

Segundo adianta a companhia de baixo custo em comunicado, este acordo “cobrirá todos os pilotos portugueses empregados diretamente pela Ryanair”, sendo que “iremos agora dar início, antes do final de outubro, a negociações com o SPAC relativamente a contratos coletivos de trabalho.

A Ryanair assinou um acordo com o Sindicato dos Pilotos da Aviação Civil (SPAC), que servirá de base para os acordos relativos a antiguidade e transferência de base.

