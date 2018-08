Ryanair arrisca-se a pagar compensação de 33ME aos 120 mil passageiros afetados por greve

As mais lidas

A greve da Ryanair levada a cabo pelos tripulantes de cabine em Espanha em 25 e 26 de julho também foi realizada em Portugal e Bélgica. Além disso, no dia 25 de julho houve uma greve de 24 horas convocada pelos sindicatos italianos de pilotos e de tripulantes de cabine.

A Agência Estatal de Segurança Aérea (AESA) espanhola alertou antes e depois das greves na Ryanair de que todos os passageiros cujo voo tenha sido cancelado menos de duas semanas antes, "independentemente do que tenha sido dito pela companhia aérea", têm direito a reclamar uma indemnização que vai desde 250 a 600 euros pelos prejuízos causados.

Airhelp, tecnológica que presta serviços jurídicos para passageiros que viram os voos cancelados, alertou que as companhias aéreas que "correm o risco de sofrer grandes interrupções" de voos durante a época alta devem cumprir com a sua obrigação legal de compensar os passageiros dos constrangimentos causados.

