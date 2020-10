Rússia regista segunda vacina e bate recorde de novos casos

A vacina tem um nível de segurança “suficientemente alto”, declarou na mesma cerimónia a vice-primeira-ministra da Saúde russa, Tatiana Golikova.

A vacina, produzida pelo laboratório Vektor, entrará a partir de agora para a fase final dos ensaios clínicos, que implicará a utilização de 40.000 voluntários, acrescentou.

O Vektor, na região de Novossibirsk, desenvolveu uma investigação secreta sobre as armas biológicas durante o período soviético e tem armazenadas amostras de vírus que vão desde a varíola ao Ébola.

A Rússia registou em agosto passado a sua primeira vacina contra o novo coronavírus, criada no centro de investigação moscovita de Gamalei, em colaboração do Ministério da Defesa russo.

Batizada “Sputnik V”, em referência ao satélite soviético, a vacina foi recebida com ceticismo em todo o mundo, sobretudo porque não tinha desenvolvido a fase final dos ensaios na altura do anúncio pelas autoridades russas.

Uma grande parte da elite política russa, no entanto, acabou por ser vacinada, com Putin a citar o “caso exemplar” de uma das suas filhas, a quem foi administrada uma dose.

Segundo Putin, o Governo espera desenvolver e distribuir maciçamente a vacina no país antes do final do ano.

O anúncio surgiu no mesmo dia em que a Rússia, que tem conhecido uma segunda vaga do novo coronavírus no país, voltou a bater o recorde de novos casos diários de covid-19, ao registar nas últimas 24 horas 14.231 infeções.