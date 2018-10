Rússia desmantela célula de 'jihadistas' que preparava ataques em Moscovo

As mais lidas

O FSB já desmantelou várias células do EI na Rússia, depois de um homem-bomba ter matado 14 pessoas num ataque no metro em São Petersburgo, em abril de 2017.

Segundo o documento, a célula que foi desarticulada era comandada à distância na Síria, e integrava elementos provenientes de países da Ásia Central, que eram financiados a partir do exterior através de transferências bancárias.

Durante a operação antiterrorista, as forças de segurança apreenderam também armas, planos de dispositivos explosivos, informações sobre futuros ataques, telefones e dinheiro.

O FSB deteve os seis membros do EI na região de Moscovo, referindo que estes planeavam “cometer ataques na capital com recurso a armas de fogo e a bombas de fabrico caseiro”.

O Serviço Federal de Segurança russo (FSB, antigo KGB) anunciou hoje o desmantelamento de uma célula do grupo 'jihadista' Estado Islâmico (EI), que preparava vários ataques em Moscovo, na Rússia.

Açormédia, S.A. | Todos os direitos reservados

Este site utiliza cookies: ao navegar no site está a consentir a sua utilização.

Consulte os termos e condições de utilização e a política de privacidade do site do Açoriano Oriental.

Ok