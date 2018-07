“Rumo à Vitória” é o lema de Alexandre Gaudêncio

Numa sala com mais de duas centenas de apoiantes Alexandre Gaudêncio frisou, em nota enviada às redações, que pretende “fomentar no PSD/Açores uma mentalidade vencedora” e preparar o partido para “as vitórias almejadas” face à “linha de desgaste da governação socialista no arquipélago açoriano”.



Um dos seus objetivos passa por valorizar as estruturas locais e criar uma “Academia do Poder Local” para melhor preparar os social-democratas para os desafios eleitorais.



Diz a nota que o candidato tem ainda a intenção de valorizar o papel da mulher no partido e, desta forma, promover a igualdade de género através da dinamização da estrutura “Mulheres Social-Democratas”.



“Ao apregoarmos a igualdade de género na sociedade devemos dar o exemplo internamente e esse deve ser um desígnio quer no partido quer na sociedade açoriana”, disse.



“Um partido dos açorianos, pelos açorianos e para os açorianos” no qual “a meritocracia, a exigência e o rumo à vitória devem ser os pilares de um PSD/Açores forte” são os desígnios da candidatura de Alexandre Gaudêncio para as próximas eleições diretas que se realizarão a 29 de setembro, finaliza a nota.