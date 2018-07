As mais lidas

Rui Silva, de 22 anos, estava ligado ao Sporting de Braga, será reforço do Santa Clara na próxima temporada por empréstimo. O lateral direito esteve no Santa Clara nas temporadas de 2015/16, 2016/17.

O lateral direito, Rui Silva, está de regresso aos encarnados de Ponta Delgada, por empréstimo, segundo comunicado do clube.

