Rui Rio diz que é "legítimo" PSD aspirar a vencer regionais deste ano nos Açores

O PSD/Açores termina hoje na ilha do Pico três dias de congresso, encontro que não contou com a presença de Rui Rio, devido às eleições tidas no sábado para a liderança do partido a nível nacional.

O líder do PSD endereçou, todavia, uma mensagem aos congressistas, onde declarou ser "legítimo" que os sociais-democratas açorianos aspirem a vencer as eleições de outubro na região.

"Temos o partido unido, temos José Manuel Bolieiro, um excelente candidato a presidente do Governo", declarou.

Reconhecendo que a tarefa do PSD/Açores é "exigente", Rio garantiu que "em breve" voltará ao arquipélago para "colmatar" a ausência no 24.º congresso da estrutura.

O PSD/Açores está reunido desde sexta-feira na ilha do Pico, no primeiro encontro magno dos sociais-democratas açorianos sob a liderança de José Manuel Bolieiro e com as eleições regionais deste ano como pano de fundo.

No 24.º congresso do PSD/Açores foram debatidas várias propostas temáticas, bem como a moção global de estratégia "Confiança", apresentada por Bolieiro, eleito presidente em dezembro último.