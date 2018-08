Rui Luís determina instauração de processo de inquérito relacionado com suspeita de infeção hospitalar

O Secretário Regional da Saúde, Rui Luís, "na sequência da situação do óbito ocorrido no Hospital da Horta, de um utente oncológico de 84 anos, com uma alegada infeção hospitalar, determinou a instauração de um processo de inquérito com vista ao cabal esclarecimento dos factos", refere nota do Gacs.

O Secretário Regional remeteu a instrução do processo de inquérito para a Inspeção Regional da Saúde, com carácter prioritário.