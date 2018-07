Rui Luís destaca importância da Comissão de Coordenação Inter-Hospitalar

Rui Luís, citado numa nota do Gacs, referiu que “temos vários pontos na agenda de trabalhos, um deles tem a ver com a rede de referenciação entre hospitais e entre estes e os centros de saúde", afirmou Rui Luís, adiantando que será feita uma avaliação da "capacidade de resposta de cada um dos hospitais, ao nível das suas várias especialidades, para também facilitar os procedimentos daquele que é o regulamento geral das deslocações, que será publicado em breve”.







A comissão é presidida pela diretora regional da Saúde e integra os presidentes dos conselhos de administração, os diretores clínicos e os enfermeiros-diretores dos hospitais dos Açores.





“Trata-se de uma comissão que tem competências próprias, previstas no Estatuto do Serviço Regional de Saúde, permitindo, nesta fase, agilizar procedimentos entre os diferentes hospitais, padronizá-los, e também agilizar procedimentos entre os hospitais e as unidades de saúde de ilha” salientou.





Compete a esta comissão pronunciar-se sobre assuntos relacionados com a criação ou extinção de serviços ou valências dos hospitais, propor os regulamentos necessários ao encaminhamento dos utentes entre unidades hospitalares, colaborar na elaboração do Plano Regional de Saúde e dar parecer sobre o quadro de pessoal e sobre as propostas de orçamento dos hospitais.