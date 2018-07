Rui Luís destaca exemplo da Unidade de Apoio ao Idoso da USI de Santa Maria na resposta diferenciada à terceira idade

“É um projeto que merece, por um lado, ser elogiado pelos objetivos que tem em termos do apoio ao idoso e, por outro, ser destacado pelo fator de inovação que tem na ilha de Santa Maria, porque conseguiu congregar um conjunto de instituições à volta de um mesmo objetivo", afirmou Rui Luís, citado em nota publicada no Gacs.





O titular da pasta da Saúde que falava à margem de uma visita, que contou também com a presença da Secretária Regional da Solidariedade Social, Andreia Cardoso, a um dos polos de atendimento da Unidade de Apoio ao Idoso, na freguesia de Santa Bárbara, frisou que esta iniciativa abrange todos os idosos com mais de 65 anos na ilha de Santa Maria, através de um rastreio que é feito todos os meses em cada uma das freguesias.





Este projeto foi criado pela USI de Santa Maria, que, através de consultas realizadas de forma descentralizada nas juntas de freguesia, acompanha os idosos, avaliando necessidades ao nível médico, psicológico e social, evitando o isolamento social e a solidão.





O acompanhamento de proximidade, através de uma equipa multidisciplinar, permite encaminhar para respostas personalizadas, de acordo com a sinalização de casos de apoio ao domicílio, de apoio à habitação, de suspeitas de violência ou de complementos à terceira idade.





Para Rui Luís, este projeto demonstra a capacidade de “colocar vários departamentos do Governo Regional a trabalhar em conjunto, nomeadamente ao nível da Saúde e da Solidariedade Social, bem como um conjunto de outras instituições, como a Santa Casa da Misericórdia e as forças policiais”.





Este ano, através desta Unidade de Apoio, foram avaliados 89 idosos e encaminhados para respostas diferenciadas 25 utentes, de um total de 314 inscritos.