Rui Cruz enche de magia a Praia da Vitória sábado à noite

No âmbito da iniciativa “O Verão é na Praia”, a cidade da Praia da Vitória, na ilha Terceira, acolhe, no palco instalado na Praça Francisco Ornelas da Câmara, na noite de sábado (22 horas), o mágico Rui Cruz.

Antecedendo as maiores festas concelhias, esta iniciativa levada a cabo pela autarquia local, tem proporcionado momentos de muita animação a todos os que se deslocam à cidade, refere nota de imprensa. Até ao final do mês de julho, estão previstas um conjunto de atividades, desde logo a transmissão, em ecrã gigante, no Palco da Marina, do jogo da final do Campeonato do Mundo de futebol.

Para além disso, todos os dias úteis estão previstas atividades náuticas, promovidas pelo Clube Naval da Praia da Vitória, das 10h00 às 18h00, estando as tardes dos sábados e domingos reservadas para a iniciativa "Brincar na Areia", na Praia Grande e no Passeio da Marina, consistindo na prática de atividades desportivas e lúdicas com insufláveis.

De 13 a 22, decorre o "Torneio de Futebol de Praia", a partir das 17h00, na Praia Grande. Junta-se a esta iniciativa, no fim-de-semana de 14 e 15, o "Torneio de Ilha de Voleibol de Praia", no mesmo local, acontecendo também no dia 29, domingo.

No dia 20, sexta-feira, pelas 22h00, terá início o 4º RockFest, organizado pelo Grupo Motard "Bravos Açores", a Associação de Grupos Motards e a Câmara Municipal da Praia da Vitória, na Praia da Riviera. As atuações deste dia ficam a cargo das bandas On the Road e Plano B.

Quanto ao dia 21, sábado, está previsto, pelas 20h00, um Desfile Motard pelo centro histórico, seguindo-se a continuação do segundo dia do festival de rock, a partir das 22h00, com as bandas Goma; Rock'n'Road; e Red Floyd.

A 22 de julho, pelas 18h00, decorre a Sunset Party que encerra a presente edição do RockFest, com as atuações de RushRap; DJ Gaspar; e DJ Rodrigo do Ó.

No sábado, dia 28, pelas 20h30, decorre o Arraial Popular da Filarmónica União Praiense (FUP), na Praceta das Artes e Largo João de Deus.