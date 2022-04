Rui Costa exalta "grande afluência" e emociona-se

“O ato eleitoral está a correr bem, com uma grande afluência. Um dia à Benfica, um dia em que os sócios tomam uma decisão importante para o clube de forma pacífica e exemplar. No fundo, estamos todos pelo Benfica, independentemente de haver duas listas”, afirmou aos jornalistas, à saída do pavilhão n.º 2 da Luz, reiterando: “A decisão é dos sócios. Os sócios do Benfica mais uma vez disseram presente e é isso que este clube tem de enorme”.

Recebendo um pequeno ‘banho de multidão’ à saída do pavilhão onde votou - parou longos minutos para tirar fotografias e foi aplaudido pelos sócios -, Rui Costa fez questão de dizer que ‘nasceu’ no Benfica e expressou um “sentimento muito grande” de emoção, apelando também à união do clube, independentemente do desfecho eleitoral.

“Sou tão benfiquista na cadeira da presidência como de uma cadeira qualquer do estádio. Todos temos de apelar à união, porque Benfica há só um. Não há dois, nem três, nem quatro. Portanto, independentemente de quem ganhe, a preocupação será unir o clube, até porque nós sabemos a força que temos quando estamos todos unidos”, vincou.

As eleições do Benfica decorrem das 08:00 às 22:00, no Pavilhão n.º 2 do Estádio da Luz, em Lisboa, e em 24 casas do clube de norte a sul do país, sendo que os sócios residentes nos Açores, na Madeira ou no estrangeiro irão votar via ‘online’.