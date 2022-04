Rui Costa é candidato à presidência do Benfica

“É com o Benfica no coração que estou aqui a anunciar que sou candidato à presidência do Sport Lisboa e Benfica nas eleições marcadas para o dia 09 de outubro. (...) Não é surpresa para ninguém se disser que respiro Benfica desde que nasci”, disse Rui Costa, cuja candidatura tem como lema “Por todos. Com todos. Benfica”.

Rui Costa aproveitou para relembrar, diante da comunicação social presente, sem direito a colocar questões, que “faz amanhã [quarta-feira] 30 anos” que realizou o seu primeiro jogo, um dia que nunca esquecerá.

“Foi no Benfica que me fiz homem e vivi os melhores momentos da minha vida. Este é um dos momentos mais desafiantes da história do clube e eu jamais poderia deixar de responder a esta chamada", observou.

A ambição é a de conduzir os ‘encarnados’ ao “caminho da glória”, segundo Rui Costa, sublinhado que vencer é sempre a sua “maior exigência”, a mesma que teve quando vestiu o “manto sagrado”.

“Comprometo-me aqui, perante todos os benfiquistas, a dedicar toda a minha energia e toda a minha sabedoria para iniciar um novo ciclo de vitórias. Esta é uma missão que assumo consciente da superior e singular dimensão do Benfica, tanto em Portugal como no mundo”, assegurou.

A terminar, deu conta de que “nos próximos dias” irá revelar o programa de ação, assim como a equipa que o acompanhará, “para um futuro ganhador, à Benfica”, frisando que o “projeto é aberto à participação de todos e centrado no Benfica”.

Rui Costa, de 49 anos, assumiu a presidência do Benfica em 09 de julho, na sequência da suspensão do mandato por parte de Luís Filipe Vieira, que posteriormente se demitiu, após ter sido constituído arguido no âmbito da investigação ‘cartão vermelho’, por suspeita de vários crimes económico-financeiros.

Luís Filipe Vieira, presidente do Benfica desde 2003 e que tinha sido reeleito em outubro de 2020, foi substituído por Rui Costa, que também renunciou ao mandato, no início deste mês (01 de setembro), tal como os restantes órgãos sociais, a fim de permitir a marcação de eleições.

Francisco Benítez, líder do movimento Servir o Benfica, foi o primeiro a anunciar à candidatura à presidência dos ‘encarnados’, depois de nas eleições anteriores ter desistido para apoiar João Noronha Lopes, derrotado por Luís Filipe Vieira e que já se afastou da corrida eleitoral de 09 de outubro.