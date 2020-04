Rui Cordeiro quer a Europa “dentro de dois, três anos”

O presidente do Santa Clara, Rui Cordeiro, revelou que um dos objetivos do clube e da SAD é a concretização de uma participação europeia da equipa profissional de futebol. “Esse é um objetivo do Santa Clara. Acreditamos que este poderá ser um objetivo dentro de dois, três anos”, afirmou Rui Cordeiro no decorrer de uma sessão de perguntas feitas pelos adeptos, cujo vídeo foi publicado na página oficial do clube na rede social Facebook.





Ler mais na edição desta terça-feira, 28 abril 2020, do jornal Açoriano Oriental