Rufos do Norte junta onze grupos no centro histórico da Ribeira Grande

O centro histórico da Ribeira Grande acolhe, na noite do próximo sábado (21 de julho), a terceira edição do Rufos do Norte, evento organizado pela associação Ritmos de Santa Bárbara e que conta com o apoio da Câmara da Ribeira Grande.

Esta terceira edição do Rufos do Norte mantém a aposta no desfile ao longo da rua Direita da cidade com o propósito de reunir um alargado número de espetadores que poderão apreciar as qualidades dos grupos participantes, refere nota da autarquia.





Do programa consta o desfile dos onze grupos participantes (mais três do que a edição anterior) pela rua Direita da Ribeira Grande a partir das 19horas, com concentração junto à igreja da Conceição, finalizando na escadaria da igreja da Matriz onde, a partir das 20.00 horas, atuarão individualmente.





Participam no evento as associações de bombeiros da Ribeira Grande, Ponta Delgada, Vila Franca do Campo e Nordeste, as orquestras de percussão Remar a Bombar, Uno Jovens, Bombomania, Batucando, Âncora da Vila e Ritmos Ribeira Grande e o agrupamento 798 dos escuteiros do Cabouco.