Ruben Rodrigues é o primeiro líder do Lotus Rallye

O Lotus Rallye prossegue este sábado com mais seis provas especiais de classificação, triplas passagens pelas classificativas Monte Escuro/São Brás (10h37, 13h03 e 15h39) e Achada/Graminhais (11h20, 13h08 e 16h22), de 10,30 e 10,89 quilómetros, respetivamente

Apesar de ter realizado o quarto melhor tempo, Bruno Tavares (Citroen C2 R2 Max) foi penalizado com 10 segundos por falsa partida na Superespecial Ribeira Grande, significando por isso que Rafael Botelho, com o quinto tempo na classificativa, é o quarto da geral e o líder nas 2 Rodas Motrizes.

Rodrigues percorreu o traçado de 1,31 km com o tempo de 01m25s, sendo 02s3 mais rápido que Luís Miguel Rego (Skoda Fabia R5). O terceiro mais rápido foi o espanhol Pepe López (Citroen DS3 R5) que gastou 02s4 a mais que o mais rápido na classificativa desenhada nas principais artérias do coração da cidade da Ribeira Grande.

Ruben Rodrigues (Skoda Fabia R5) foi o mais rápido esta noite na Superespecial Ribeira Grande, troço de abertura do Lotus Rallye, última prova do Campeonato dos Açores de Ralis

