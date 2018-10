Rúben Dias é o único sobrevivente do 'onze' de Portugal, Hélder Costa estreia-se

O defesa Rúben Dias é o único sobrevivente da equipa titular que a seleção portuguesa de futebol vai apresentar este domingo num particular com a Escócia, com destaque para a estreia absoluta de Hélder Costa.

O avançado, titular neste início de temporada no Wolverhampton, vai somar a sua primeira internacionalização ‘AA’, num ‘onze’ em que o selecionador Fernando Santos operou uma verdadeira revolução, em relação ao encontro de quinta-feira com a Polónia, que Portugal bateu por 3-2, na Liga das Nações.

Rúben Dias é o único jogador que se mantém na equipa inicial e vai fazer dupla no centro da defesa com Luís Neto. Na direita vai estar Cédric Soares e o lugar de lateral esquerdo cabe a Kévin Rodrigues, com Beto na baliza e como ‘capitão’.

Danilo, que falhou o Mundial2018 devido a lesão, regressa à titularidade e será o médio mais defensivo, jogando atrás de Sérgio Oliveira e Bruno Fernandes.

Na frente, além de Hélder Costa, vai estar Bruma e Éder, o herói da conquista do Euro2016, que será o ponta de lança.

O jogo particular entre a Escócia e Portugal tem início agendado para as 17:00 horas, no estádio Hampden Park, em Glasgow.