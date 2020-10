Rúben Amorim pede “arrogância” e “empenho” na deslocação aos Açores

"Temos de encarar o jogo com o Santa Clara da mesma forma que fizemos nos últimos jogos, com consistência. É uma equipa que tem os mesmos pontos que nós, o que diz muito, e, por isso, temos de ter empenho, implementar o nosso jogo e chegar lá com uma arrogância positiva e determinação em vencer. Isso é obrigatório e é o que vamos fazer, esperando ter um bom resultado", referiu.

Quanto ao momento atual da equipa, o treinador ‘leonino’, que falava na conferência de imprensa de antevisão do encontro frente aos açorianos, no estádio de Alvalade, assumiu que "há um longo caminho a percorrer" e que o Sporting é ainda "uma equipa que para dominar os jogos tem de se esforçar muito".

"Temos vindo a crescer, temos boas dinâmicas, temos um bom espírito de grupo, e, por isso, acredito que estamos no bom caminho", disse o técnico.

Neste caminho, Rúben Amorim considerou que estar fora das provas europeias pode ser uma vantagem, mas apenas no plano tático.

"A competição ajuda a crescer, mas, em termos de trabalho, ajuda não jogar de três em três dias. É uma vantagem no trabalho tático. Fisicamente, os jogadores estão preparados para jogar nesse intervalo, mas como não vai acontecer vamos aproveitar para trabalhar de outra maneira", sintetizou.

Sobre a eventual saída de Vietto para o Al Hilal, da Arábia Saudita, que foi noticiada nas últimas horas, o treinador dos ‘leões' não confirmou a partida do argentino, mas revelou que o avançado não está entre os convocados para a deslocação aos Açores.

"O que posso dizer é que o Vietto não está na convocatória, mas até ser oficial não vou comentar. O que tiver de ser, será", concluiu o treinador.

O Sporting, terceiro classificado da Liga portuguesa, com sete pontos mas menos um jogo, defronta no sábado o Santa Clara, quarto classificado, também com sete pontos, em Ponta Delgada, a partir das 17h00, em jogo da quinta jornada, num encontro que será arbitrado por Manuel Mota.