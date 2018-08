RTP garante “esclarecimentos necessários” à ERC para mudanças na direção de informação

As mais lidas

Também aqui, “a requerente RTP não informou a ERC das razões que conduziram à destituição de Victor Manuel Silva Alves, referindo genericamente que se justificava fazer cessar as respetivas funções, sem outra fundamentação bastante para que a ERC possa emitir um parecer”, segundo a deliberação.

No caso da destituição de subdiretor de conteúdos da RTP Açores, Victor Alves, a nova direção de informação da RTP queria o jornalista Rui Goulart nesta função.

Porém, mesmo com a audição ao diretor de informação, Paulo Dentinho, “a requerente RTP não informou a ERC das razões que conduziram à destituição de Hugo Gilberto Neves Martins Sousa, referindo genericamente uma reorganização estrutural, conceito demasiado aberto e não densificado”, sustenta o Conselho Regulador na deliberação.

No que toca à destituição do diretor-adjunto de informação da RTP, Hugo Gilberto, o objetivo era nomear para este lugar o jornalista João Fernando Ramos.

As deliberações foram adotadas na terça-feira pelo Conselho Regulador da ERC - composto por Sebastião Póvoas (presidente), Mário Mesquita, Francisco Azevedo e Silva e João Pedro Figueiredo - após um pedido de pronúncia feito pela RTP.

Em comunicado, a ERC indicou que o Conselho Regulador decidiu “não dar parecer favorável às destituições de funções de Hugo Gilberto Neves Martins Sousa do cargo de diretor-adjunto de Informação de Televisão da RTP e de Victor Manuel Silva Alves do cargo de subdiretor de Meios e Conteúdos da RTP e RDP Açores, por considerar que os motivos que foram comunicados pelo operador público careciam de adequada fundamentação”.

A reação surge depois de, na quarta-feira, a ERC ter anunciado que não deu parecer favorável à destituição de funções do diretor-adjunto de informação da RTP, Hugo Gilberto, e do subdiretor de conteúdos da RTP Açores, Victor Alves.

“A RTP enviará à ERC os esclarecimentos necessários para uma decisão sobre as alterações na direção de informação da RTP e na subdireção de Meios e Conteúdos da RTP e RDP Açores”, indica a empresa numa resposta escrita enviada à agência Lusa.

A operadora de rádio e televisão pública RTP assegurou esta quinta-feira que vai prestar “os esclarecimentos necessários” à Entidade Reguladora para a Comunicação Social (ERC) visando que o regulador dos media decida sobre as mudanças na direção de informação.

