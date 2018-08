RTP e Sport TV renovam acordo para transmitir jogos da I Liga na RTPi e RTP África

"Com este acordo, válido para as épocas 2018/2019 e 2019/2020, os emigrantes portugueses vão continuar a poder acompanhar as suas equipas nacionais preferidas, onde quer que se encontrem, através da distribuição internacional da RTPi e RTP África por satélite, por cabo, ou por IPTV, nos quatro continentes", refere a RTP.

O acordo “inclui igualmente um pacote de resumos semanal, que a comunidade portuguesa acompanha através do popular programa O Golo, da RTPi", adianta.