Roteiro para a economia circular agrícola dos Açores está finalizado

Elaborado pela Secretaria Regional da Agricultura e Desenvolvimento Rural, o roteiro visa “fomentar a transição e implementar um modelo económico circular e inovador nos domínios da agricultura, pecuária e silvicultura e das indústrias conexas”.



Segundo uma nota de imprensa do executivo açoriano, na sequência da consulta pública, promovida de 10 e 25 de agosto para recolha de sugestões e informações, foram recebidos “mais de meia centena de testemunhos e contributos que permitiram enriquecer o processo de construção do documento”.

Foi ainda promovido na cidade da Horta, na ilha do Faial, um ‘workshop’ no âmbito do qual “foram auscultadas diversas entidades integrantes do movimento associativo e cooperativo, agroindústrias, autarquias e empresas de gestão de resíduos.

Foram também auscultados grupos de ação local, microempresas, entre outras entidades públicas e privadas.

De acordo com o executivo açoriano, com o roteiro pretende-se “estabelecer as bases para a mudança dos padrões de produção e consumo e do envolvimento das diversas partes interessadas".

Pretende-se ainda proporcionar um “desenvolvimento mais sustentável e responsável” dos Açores, sendo que a iniciativa integra o projeto Agriloop.

Trata-se de projeto de assistência técnica contratualizado entre a CINEA - Agência de Execução Europeia para o Clima, as Infraestruturas e o Ambiente e a Secretaria Regional da Agricultura e do Desenvolvimento Rural.

O projeto “permite garantir assistência técnica para a candidatura de um projeto LIFE na área da economia circular no setor agrícola, com o objetivo de potenciar os fundos disponibilizados ao setor público e privado pela União Europeia”.

O Roteiro para a Economia Circular no Setor Agrícola e Florestal da Região Autónoma dos Açores encontra-se disponível no portal do Governo dos Açores.