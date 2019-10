Ronaldo soma 94.º golo pela seleção e 705.º da carreira

O futebolista português Cristiano Ronaldo deu esta sexta feira mais um ‘passo’ rumo aos 100 golos pela seleção portuguesa de futebol, ao apontar o 94.º na receção ao Luxemburgo (3-0), em encontro do Grupo B de apuramento para o Euro2020.

Num dia em que chegou aos 705 tentos na carreira, desde que passou a profissional no Sporting em 2002/03, Ronaldo colocou-se a seis tentos do centenário e a 15 do melhor marcador por seleções, o iraniano Ali Daei, autor de 109.

Depois de ter ficado em ‘branco’ na final da Liga das Nações (1-0 face à Holanda), no jogo que fechou 2018/19, Ronaldo marcou nos três jogos da formação lusa na presente temporada, num total de seis golos, em apenas três jogos.

O jogador da Juventus marcou um tento na Servia, num triunfo por 4-2, logrou um ‘póquer’ na Lituânia, numa goleada por 5-1, e hoje, em Alvalade, voltou a ‘faturar’, aos 65 minutos, o 2-0 luso, na sua 161.ª internacionalização ‘AA’.

Desde 2016/17, o ‘capitão’ da seleção lusa, de 34 anos, tem média de mais do que um tento por encontro, já que totaliza 33 golos, em 28 encontros.

Face aos luxemburgueses, Cristiano Ronaldo soma agora quatro golos, em sete jogos, para um total de 39 tentos, em 47 jogos, face a equipas que nunca atingiram a fase final de um Mundial.

Com o tento de hoje, Ronaldo reforçou também o estatuto de melhor marcador de seleções europeias e em jogos do Europeu (35), liderando também em qualificação (26).

Em fases finais, o português, único que já marcou em quatro edições (dois em 2004, um em 2008, três em 2012 e três em 2016), está igualado na frente com o francês Michel Platini (nove, só em 1984). Só precisa de um golo em 2020.

Quanto aos outros golos lusos face ao Luxemburgo, Bernardo Silva, autor do tento inaugural, aos 16 minutos, somou o quinto, em 40 jogos, enquanto Gonçalo Guedes, que encerrou o marcador, aos 89, apontou o sexto, em apenas 20 encontros.