Ronaldo marca no empate com o Génova que tira primeiros pontos à Juventus

A Roma ficou com o sexto posto em risco, dado que pode ser superada por várias equipas que só jogam no domingo, enquanto o SPAL ascendeu, à condição, ao 13.º lugar da tabela classificativa.

O SPAL venceu por 2-0 em casa da Roma, com golos de Andreas Petagna, aos 38 minutos, na conversão de uma grande penalidade, e Kevin Bonifazi, aos 56, e colocou fim a uma série de quatro derrotas consecutivas.

A Juventus perdeu, à nona jornada, os primeiros pontos na liga transalpina, mas manteve a liderança folgada, com 25 pontos, mais sete do que o Nápoles, segundo classificado, que ainda hoje defronta a Udinese e que, por isso mesmo, pode encurtar a diferença.

Cristiano Ronaldo colocou a Juventus em vantagem aos 18 minutos, ao marcar o seu quinto golo em Itália, mas o Génova, com os portugueses Pedro Pereira a titular e Iuri Medeiros no banco, chegou ao empate por Danilo Bessa, aos 67.

O internacional português Cristiano Ronaldo marcou este sábado o golo do empate 1-1 da líder Juventus, que perdeu os primeiros pontos, na receção ao Génova, para a nona jornada da liga italiana de futebol.

