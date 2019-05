Ronaldo e mais 22 nos convocados de Fernando Santos para a Liga das Nações

O capitão da seleção nacional falhou a fase de apuramento, por decisão conjunta do jogador e do próprio selecionador, mas Fernando Santos já garantiu que o avançado vai fazer parte da lista dos 23 selecionados.

Além de Ronaldo, a presença de João Félix, que ainda não se estreou pela seleção principal, também parece garantida, já que o jovem avançado ficou ausente da equipa de sub-20 que vai disputar o Mundial na Polónia, numa época de grande destaque no Benfica, pelo qual se sagrou campeão nacional.

Sem espaço para grandes experiências, já que a Liga das Nações engloba apenas dois jogos, é esperado que Fernando Santos aposte no chamado ‘núcleo duro’ e que não reserve grandes surpresas.

Rui Patrício, Beto e José Sá deverão preencher os lugares dos guarda-redes, enquanto na defesa aparecem algumas interrogações, sobretudo no centro e no lado direito.

Na zona central, Pepe, José Fonte e Rúben Dias devem ser chamados, ficado uma vaga em aberto para essa posição, e na direita a dúvida está em Nélson Semedo, que se lesionou no domingo ao serviço do FC Barcelona. Ricardo e Cédric Soares vão os principais candidatos a rivalizar com João Cancelo.

Na esquerda, Raphael Guerreiro e Mário Rui estão praticamente certos.

No meio campo, Bruno Fernandes, Danilo Pereira, William Carvalho, João Moutinho e Rúben Neves devem integrar as escolhas de Fernando Santos, enquanto João Mário, Pizzi e Adrien poderão baralhar as ideias do selecionador.

Na frente, além de Ronaldo e Félix, Bernardo Silva também é presença mais do que certa, enquanto Rafa e Gonçalo Guedes devem igualmente aparecer na lista final. André Silva, lesionado, arrisca falhar a Liga das Nações, abrindo a porta a Dyego Sousa.

As escolhas de Fernando Santos vão ser reveladas na Cidade do Futebol, em Oeiras, numa conferência de imprensa que está agendada para as 12:30, na quinta-feira.

Portugal defronta a Suíça nas meias-finais, em 05 de junho, no Porto, enquanto Inglaterra e Holanda disputam no dia seguinte a outra vaga para a final, em Guimarães.

A final está agendada para 09 de junho, no Estádio do Dragão. Antes, realiza-se o encontro de atribuição do terceiro e quarto lugar, no Estádio D. Afonso Henriques.