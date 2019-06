Ronaldo diz que o seu segredo é a "preparação" e "ética de trabalho"

"O segredo está na minha preparação e na minha ética de trabalho, visto que ainda me sinto bem, independentemente de ter 34 anos. O importante também é a cabeça, sentir-me motivado, contente e seguir o meu percurso como jogador. Acho que ainda tenho muito para dar e sinto-me bem. O que eu quero é continuar nesta linha", afirmou Cristiano Ronaldo.

Na quarta-feira, no Estádio do Dragão, no Porto, o avançado da seleção portuguesa marcou um 'hat-trick' frente à Suíça, no triunfo por 3-1, e foi determinante na qualificação de Portugal para a final da primeira edição da Liga das Nações, a terceira de Ronaldo com a camisola das 'quinas'.

"São três finais e espero ganhar duas das três, pois seria fantástico e estou com esperança. A equipa está otimista e jogamos em casa, por isso, o que peço é que o estádio esteja bonito, com boa energia e que os adeptos passem essa energia para nós", referiu.

O capitão de Portugal lembrou que a Holanda, adversário do próximo domingo, é uma "excelente equipa", composta por "grandes jogadores", que podem complicar a tarefa da seleção lusa.

"Sabemos que vai ser um adversário bastante difícil, mas tanto Portugal como a Holanda querem fazer um grande jogo e espero que Portugal possa ganhar. Sabemos que vai ser complicado, mas as finais são mesmo assim", concluiu.

O Portugal-Holanda está agendado para as 19:45, no Estádio do Dragão, e vai ter arbitragem do espanhol Undiano Mallenco.