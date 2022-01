Roma anuncia contratação de Rui Patrício por 11,5 ME e guardião assina até 2024

Em comunicado divulgado no site oficial, o emblema romano refere que o acordo alcançado com os ‘wolves’ inclui ainda “algumas cláusulas” que podem elevar o montante da transferência, caso sejam cumpridos determinados objetivos por parte do jogador e do clube, embora sem especificar o valor das mesmas.

Rui Patrício assinou contrato com a Roma por três temporadas, até 2024, revelando-se “ansioso por ajudar o clube a alcançar os objetivos” na nova temporada, durante a qual será treinado pelo compatriota José Mourinho, que substituiu Paulo Fonseca.

“A Roma é um grande clube e um novo desafio. O José Mourinho é um dos maiores treinadores do mundo e estou desejoso de começar a trabalhar com ele”, afirmou Patrício, de 33 anos, em declarações reproduzidas no site oficial dos ‘giallorossi’.

O primeiro reforço assegurado pelo técnico luso e o novo dono da camisola ‘1’ da Roma chega à capital italiana após três épocas a atuar na 'Premier League', ao serviço do Wolverhampton, pelo qual participou em 127 jogos.

Patrício, que recentemente esteve com a seleção portuguesa no Euro2020, iniciou a carreira no Sporting, mas rescindiu contrato com o clube de Alvalade em junho de 2018, na sequência do ataque à academia de Alcochete.

Poucos meses depois, o clube inglês chegou a acordo com os ‘leões' e pagou 18 ME pela transferência do guarda-redes internacional português.