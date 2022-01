Roger Federer renuncia ao ressentir-se de problemas no joelho

“Durante a temporada de relva, infelizmente, experimentei um revés no joelho e aceitei que deveria me retirar dos Jogos Olímpicos de Tóquio”, escreveu o atleta, no instagram.

Roger Federer, 39 anos, foi medalha de prata em Londres2012 e campeão olímpico, em pares, em Pequim2008.

“Estou muito desapontado, pois foi uma honra e o ponto alto da minha carreira cada vez que representei a Suíça”, completou o vencedor de 20 'grand slams'.

O atual nono classificado do ranking ATP revela que já começou a reabilitação “na esperança de voltar à competição ainda este verão”.

“Desejo muita sorte a toda a seleção Suíça e vou torcer muito de longe. Como sempre, Hopp Schwiz!”, concluiu.

Roger Federer junta-se assim ao espanhol Rafael Nadal, campeão olímpico em Pequim2008 em singulares e no Rio2016 em pares.

O sérvio Novak Djokovic, bronze em Pequim2008, atual líder do ranking mundial, disse nos últimos dias estar dividido quanto à ida a Tóquio2020, após saber da total ausência de público na competição.