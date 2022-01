Rocha Dance Theater apresenta “Half-Heard” no Teatro Ribeiragrandense

Rocha Dance Theater é uma companhia de dança residente no Galapagos Art Space, em Brooklyn, liderada pela diretora artística Jenny Rocha, que combina vários estilos de dança e que já criou mais de cinquenta obras e dez produções noturnas desde 2001.





É uma companhia que apresenta trabalhos de dança provocantes, artísticos e divertidos, com amplo apelo e interação com o público e com enorme impacto visual na forma como os bailarinos se apresentam em palco com um guarda-roupa de design invulgar.





Os espetáculos da Rocha Dance Theater já foram apresentados em diversos locais de referência da cidade de Nova Iorque, e não só, como o Danspace Project, Joyce Soho, LaMama, Museu de Filadélfia, Boston Center for Arts, The New Museum of Art, de Bedford, Roger Williams University, Dixon Place e The Flea Theater, entre outros.