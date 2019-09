Rio desvaloriza críticas do PSD/Açores e contesta governação "sem qualidade" do PS

O presidente do PSD iniciou este sábado uma visita de dois dias a São Miguel, desvalorizando as críticas do PSD/Açores ainda no rescaldo das europeias de maio, preferindo antes atacar a governação "sem qualidade" do PS na região.

"Só se não fosse minimamente inteligente é que numa pré-campanha em que o adversário é o PS me virava para dentro", abordando questões do PSD, disse o social-democrata, depois de repetidamente questionado sobre as relações entre o PSD nacional e a estrutura açoriana, liderada por Alexandre Gaudêncio.

Rio, acompanhado, entre outros, de Alexandre Gaudêncio, do vice-presidente do PSD José Manuel Bolieiro, dos secretários-gerais do PSD e do PSD/Açores, José Silvano e Sabrina Furtado, respetivamente, esteve esta tarde no porto de Rabo de Peixe, na Ribeira Grande, falando com pescadores e tomando contacto com algumas realidades da atividade piscatória.

A governação do PS nos Açores, diz o líder social-democrata, "não tem qualidade".

"Há empresários que precisam de trabalhadores, e uma percentagem elevadíssima de pessoas com o rendimento mínimo e que depois não querem trabalhar. Acho que a culpa nem é dessas pessoas, é da falta de fiscalização (...) e essa fiscalização é responsabilidade do Governo Regional", disse Rio, como exemplo das falhas do executivo socialista liderado por Vasco Cordeiro.

Rui Rio está até domingo nos Açores, com a curiosidade de esta ser a primeira passagem do social-democrata pela região depois das eleições europeias de maio, onde a não indicação de um candidato a eurodeputado pelos Açores motivou o PSD regional a não fazer campanha.