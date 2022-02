PSD

Rio apela a marcação de diretas “com serenidade” até ao verão e avisa que “se exagerarem, acabou”

O presidente do PSD, Rui Rio, apelou hoje a que a marcação das eleições diretas e do Congresso sejam feitas com “serenidade” até ao Verão, avisando que “se exagerarem” na antecipação de calendários “acabou”.