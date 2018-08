Riccardo Stacchiotti vence primeira etapa e Rafael Reis mantém liderança

Numa tirada disputada sob temperaturas a rondar 40ºC, Stacchiotti gastou o tempo de 5:14.43 horas, impondo-se na ponta final aos portugueses Luís Mendonça (Aviludo-Louletano) e César Martingil (Liberty Seguros-Carglass), segundo e terceiro, respetivamente.

Vencedor do prólogo na quarta-feira, o também português Rafael Reis (Caja Rural) terminou a etapa integrado no pelotão, com o mesmo tempo do primeiro, e conservou a camisola amarela, mantendo dois segundos de avanço sobre Martingil.

Na sexta-feira, a segunda tirada, a mais longa da 80.ª edição, vai ligar Beja a Portalegre, na extensão de 203,6 quilómetros.