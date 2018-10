Ricardo Santos na liderança do Irish Challenge em golfe

As mais lidas

Em igualdade de pancadas com o sueco Niklas Lemke e o escocês Calum Hill, Ricardo Santos entregou hoje um cartão com um ´bogey´ (uma pancada acima) e três ´birdies´ (uma abaixo).

O golfista Ricardo Santos assumiu esta quinta feira a liderança do ´Irish Challenge´ em golfe, totalizando 137 pancadas, em prova que decorre na Irlanda.

