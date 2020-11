Ricardo Santos fecha Open de Chipre de golfe no 34.º posto

Depois de ter efetuado uma prestação sempre regular nos três primeiros dias de prova, embora tenha garantido a passagem do 'cut', Ricardo Santos esteve bem melhor, subindo do 53.º para o 34.º lugar, com 275 pancadas (menos nove), o que lhe garantiu um 'prize money' de 6.639 euros.

O outro jogador luso presente no Chipre, Pedro Figueiredo, que no primeiro dia ocupava o grupo dos oitavo classificados, concluiu a prova cipriota no 53.º posto, com 278 pancadas (menos seis), ganhando 3.270 euros.

A vitória no torneio foi para o inglês Callum Shinkwin, que derrotou o finlandês Kalle Samooja num 'play-off', depois de terem terminado igualados na frente, com um total de 264 pancadas (menos 20).

O Open de Chipre decorreu nos campos do Aphrodite Hills Resort em Paphos