Ricardo Rodrigues recebe nova direção da Anafre nos Açores

Na ocasião, os intervenientes, trocaram impressões sobre o relacionamento entre a Câmara Municipal e as juntas de freguesia, tendo o presidente da direção da delegação da ANAFRE nos Açores, Jaime Rita, sensibilizado para reforço das transferências financeiras entre Câmara Municipal e juntas de Freguesia, o que mereceu, por parte do presidente da autarquia vilafranquense, o reconhecimento de ser uma reivindicação justa, refere nota de imprensa.

O presidente da Câmara Municipal de Vila Franca do Campo, Ricardo Rodrigues, recebeu esta quinta-feira, em audiência de cumprimentos, a nova direção da delegação da Associação Nacional de Freguesias (Anafre) nos Açores.

