Ricardo Pacheco apresenta lista de união ao CD Santa Clara

A presença do empresário dá o primeiro sinal da candidatura “Unir, Crescer e Vencer” do advogado de enterrar o machado de guerra entre as hostes dos encarnados de Ponta Delgada, pois Alfredo Azevedo integrou a lista de Cordeiro, no último ato eleitoral, como vogal da Assembleia Geral.

Mas não é caso único, sendo que a lista apresentada é uma mescla das duas candidaturas que foram a votos a 18 de maio deste ano: no total, cinco elementos da Lista A, de Rui Cordeiro, e seis da Lista B, de Miguel Simas.

Ricardo Pacheco (que figurou na lista do candidato derrotado) conta na direção com Paulo Clemente e Paulo Borges como vice-presidentes e Carlos Correia como secretário-geral. O outro elemento da Lista A é Sandra Pacheco, que será relatora do Conselho Fiscal.

Por outro lado, da Lista B permanecem Luís Cabral e Maria Bairos, vice-presidente e secretária da Assembleia-geral, respetivamente; mas também André Cabral, “vice” da direção, e Ricardo Medeiros, suplente do mesmo órgão; e Paulo Almeida, presidente do Conselho Fiscal.



Mandatário: Alfredo Martins Soares Azevedo

Assembleia-Geral

Presidente: Eduardo Jorge Lopes Medeiros

Vice-presidente: Luís Eduardo Medeiros Cabral

Secretário: Maria Luísa Medeiros Bairos

Secretário: Nuno Miguel de Medeiros Ferreira da Silva Couto

Secretário: Sérgio Rodrigo dos Santos Pinto

Direção

Presidente: Ricardo Nuno Amaral Duarte Pacheco

Vice-presidente: Paulo Clemente Ventura Raimundo

Vice-presidente: Bruno Miguel de Medeiros Amorim Leite Domingues

Vice-presidente: Paulo Jorge Saraiva Borges

Vice-presidente: Sara Simas

Vice-presidente: André do Canto Brandão Cabral

Secretário-geral: Carlos Alberto Câmara Correia

Suplente: Ana Luísa Fraga

Suplente: Ricardo Furtado Medeiros

Conselho Fiscal

Presidente: Paulo César Massa Almeida

Vice-presidente: António Francisco Alves

Relator: Sandra Paula Faria Pacheco

Suplente: Carolina Resendes Feliciano

Suplente: Fernando Jorge Macedo

Suplente: Ricardo Jorge Roque Teixeira.