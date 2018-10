As mais lidas

Por último, Costa Martins refutou as notícias que a FTE fosse deixar os ralis:“A fábrica vai continuar nos ralis e por muitos e bons anos. É um desporto que merece ser acarinhado”.

O empresário deixou ainda em aberto a possibilidade de Ricardo Moura regressar à competição: “o Ricardo Moura não pôde continuar por motivos profissionais, além de ter tido o carro acidentado, o que o impossibilitou de correr. O que não quer dizer que não o venha a fazer no próximo ano e está acordado para o próximo ano”.

“Espero que também ajude a fazer a festa do rali. Será um divertimento para o público tê-lo”, afirmou.

A confirmação foi dada por Costa Martins, responsável máximo pela Fábrica de Tabaco Estrela (FTE), principal patrocinador do rali e da equipa Team Além Mar:

Depois de muitos rumores, está desfeita a surpresa: o decacampeão açoriano de ralis vai mesmo estar à partida do Lotus Rallye, mas não como se esperaria: Ricardo Moura vai pilotar o carro 0 da sétima prova do Campeonato dos Açores de Ralis.

