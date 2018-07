Ribeira Grande vai receber Mundial de surf para veteranos

“É a primeira vez que o World Masters Championship se realiza na Europa e o local não poderia ser mais perfeito. Há muitas boas ondas para descobrir nos Açores. Estes atletas já viajaram pelo mundo inteiro, mas nunca surfaram em Santa Bárbara e vão ficar surpreendidos. Será um campeonato histórico com as lendas que fizeram parte da evolução do surf até aos dias de hoje”, afirmou Rodrigo Herédia, responsável pela organização.

Em prova deverão estar os antigos campeões do mundo, como o norte-americano Tom Curren, o australiano Mark Occhilupo e o havaiano Sunny Garcia, entre os 30 participantes.

De acordo com a organização, João Alexandre ‘Dapin’ vai ser o único representante português no Azores Airlines World Masters Championships, cuja competição masculina se divide nas categorias 45-55 anos e mais de 55.

Na primeira edição da competição feminina deverão participar a australiana Layne Beachley, sete vezes vencedora do circuito mundial, e a norte-americana Frieda Zamba, quatro vezes campeã.

O neozelandês Iain Buchanan e o australiano Nathan Webster são os detentores dos títulos mundiais de veteranos, que conquistaram no Brasil, em 2011.