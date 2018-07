Ribeira Grande realiza trabalhos de manutenção no estádio municipal

De acordo com nota de imprensa, a autarquia privilegiou a manutenção dos diferentes recintos desportivos que diariamente albergam centenas de jovens, com especial enfoque para o estádio municipal da Ribeira Grande, recinto onde as equipas do Sporting Ideal e do Benfica Águia realizam a preparação tendo em vista a época 2018/19.

Para além do reforço da borracha e escovagem dos relvados sintéticos, os trabalhos realizados abrangeram também a limpeza e descompactação dos relvados, bem como outras pequenas intervenções de conservação, nomeadamente pintura de linhas ou reparação/substituição de redes.

A nota recorda ainda que, recentemente, também foram realizados trabalhos de manutenção nos polidesportivos das Calhetas e do mercado municipal, garantindo-se assim todas as condições para que os jovens possam utilizar os espaços em consonância com a qualidade que os mesmos devem oferecer.