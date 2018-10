Ribeira Grande mantém praia de Santa Bárbara e piscinas municipais vigiadas

O “investimento inédito” pretende garantir a segurança dos banhistas que procurarem as piscinas municipais da Ribeira Grande ou a praia de Santa Bárbara, “duas das zonas balneares mais frequentadas do concelho ao longo do ano”, informa a nota de imprensa.

A medida prevê que sejam mantidos dois postos de nadadores-salvadores, um em cada local, sendo que o da praia se encontrará do lado nascente, durante “todos os dias (fins de semana e feriados incluídos), no horário compreendido entre as 10 horas e as 18horas”.

A medida está em vigor até ao final do mês de dezembro e terá continuidade em 2019.

O autarca explicou que a motivação desta iniciativa “são as pessoas e a segurança que as zonas balneares devem oferecer a quem as procura fora do período de veraneio”.

Alexandre Gaudêncio salientou, ainda, que “esta opção se desenvolve em parceria com a Associação de Nadadores-Salvadores da Costa Norte, que tem sido incansável na cooperação com a autarquia para que as zonas balneares do concelho disponham da segurança e vigilâncias necessárias”.