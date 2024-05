Ribeira Grande é “Município Amigo do Desporto” pela sexta vez

O município da Ribeira Grande foi distinguido, pelo sexto ano consecutivo, com o galardão “Município Amigo do Desporto”, entregue pelo coordenador do programa Município Amigo do Desporto (MAD), Pedro Mortágua Soares, ao vereador da Câmara Municipal com o pelouro do desporto, José António Garcia.