Ribeira Grande conquista galardão 'Município Amigo do Desporto'

O vereador do Desporto da Câmara da Ribeira Grande deslocou-se a Rio Maior para receber o prémio e não escondeu a satisfação pelo facto do município ter alcançado mais um galardão que reconhece o trabalho que tem vindo a ser desenvolvido.





“É uma distinção que nos honra e nos motiva a continuar no caminho que vimos trilhando em matéria de aposta no desporto e em boas práticas de promoção da saúde e bem-estar. É nossa intenção manter e até reforçar o trabalho desenvolvido”, acrescentou Filipe Jorge.





Entre as iniciativas levadas a efeito pela Câmara da Ribeira Grande que estão na base para a conquista do prémio 'Município Amigo do Desporto' estão as aulas gratuitas de hidroginástica às pessoas idosas que frequentam os centros de dia, a hipoterapia para crianças com deficiência, a utilização gratuita das instalações desportivas do concelho por parte dos clubes federados ou grupos informais, a parceria com o Centro Municipal de Marcha e Corrida e a introdução do padel no concelho, refere a nota informativa.







O prémio 'Município Amigo do Desporto' é uma iniciativa da APOGESD – Associação Portuguesa de Gestão de Desporto e a entrega dos galardões realizou-se durante o XIX Congresso Nacional de Gestão de Desporto, em Rio Maior.